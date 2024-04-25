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الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تطلق «سفراء السمعة»

محمد المري
26 ابريل 2024 01:29

دبي (الاتحاد)

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أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مبادرة «سُفراء السُمعة» التي تُعتبر خطوةً استباقيةً ونوعية تهدف إلى نشر ثقافة السُمعة المؤسسية بين الموظفين وتعزيز الابتكار في بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المُؤسسات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف مبادرة «سُفراء السُمعة» إلى تعزيز السُمعة المُؤسسية الداخلية وبناء جسور التواصل بين موظفي إقامة دبي.
وأكد الفريق محمد أحمد المرّي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه المبادرة تعكس الالتزام الراسخ لدى المؤسسة بتطوير بيئة العمل الإيجابية، وتعزيز الثقة والتفاعل بين الموظفين.

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
إقامة دبي
الإمارات
دبي
محمد المري
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