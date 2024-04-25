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عبدالله بن زايد يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

عبدالله بن زايد يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
25 ابريل 2024 22:29

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.

وبحث سموه ومعاليها، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها المختلفة، لاسيما على الصعيد الإنساني والإنمائي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والأمم المتحدة ترتبطان بنهج تعاوني مستدام وشراكة مثمرة وفاعلة بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات وتحقيق الازدهار والرخاء للشعوب.

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كما بحث سموه ومعالي أمينة محمد، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من توترات. وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية تغليب مسار الدبلوماسية والحوار لحل كافة الخلافات وتعزيز الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما ناقش سموه ومعالي أمينة محمد، الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين، وأشار سموه إلى أهمية تعزيز المساعي الإقليمية والدولية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل كاف وعلى نحو آمن ومستدام ودون أية عوائق.

حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.

المصدر: وام
أمينة محمد
الأمم المتحدة
عبدالله بن زايد
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