«التغير المناخي» تتعاون مع «الشؤون البحرية» الإندونيسية للحد من تسرب النفايات للمحيطات

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، لمساعدة الجانب الإندونيسي في الحد من تسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 في أبوظبي بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

ووقع مذكرة التفاهم محمد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، ممثلاً عن الوزارة، بينما وقعت ناني هينديارتي، نائب وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، ممثلة عن الجانب الإندونيسي

تأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لجهود التعاون بين البلدين في تبني حلول قائمة على الطبيعة لمكافحة تحديات التغير المناخي، بما في ذلك «تحالف القرم من أجل المناخ» و«المركز الدولي لأبحاث القرم». وستقيم الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الإمارات وإندونيسيا لمعالجة التحدي البيئي الملح لتسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات حول إندونيسيا.

وخلال الحدث تم الإعلان عن إطلاق مؤسسة «الأنهار النظيفة» - وهي منظمة غير ربحية عالمية تهدف الى مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي النهري ويقع مقرها في أبوظبي، حيث ستقوم بدورها كشريك تنفيذي رسمي لمذكرة التفاهم.

وأشاد محمد سلطان النعيمي بروح التعاون التي أبدتها الإمارات وإندونيسيا في مواجهة هذا التحدي البيئي الكبير، وقد حققت الدولتان بالفعل تقدماً ملموساً في نشر الحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي.. ويعد تعاوننا في إطلاق «تحالف القرم من أجل المناخ» والمركز الدولي لأبحاث القرم نموذجاً يحتذى للشراكة البيئية، وآمل أن يحقق التعاون الجديد النصيب ذاته من النجاح. وتنبع أهمية التعاون الجديد في إرساء الالتزام المشترك بالحفاظ على النظم البيئية البحرية الحيوية بين البلدين.



برامج تحويلية

وأشارت «مؤسسة الأنهار النظيفة» إلى أنها بدأت تقديم برامج تحويلية تعالج التلوث البلاستيكي في إندونيسيا. من خلال العمل كمحفز لإنشاء الاقتصادات الدائرية، ستساعد «الأنهار النظيفة» في إدارة النفايات البلاستيكية، وتحفيز التغيير السلوكي وتطوير الابتكار المحلي. ولتحقيق ذلك، تلتزم «الأنهار النظيفة» بتقديم ما يصل إلى 20 مليون دولار لمبادرات في إندونيسيا ستمنع دخول نحو 300 ألف طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيطات كل عام.



شراكة

بموجب التعاون، سوف تعمل مؤسسة «الأنهار النظيفة» بالشراكة مع الحكومات والمجتمعات المحلية والمؤسسات الخاصة لدفع حلول شاملة للآثار طويلة وقصيرة المدى للتلوث البلاستيكي في الأنهار. سيتم القيام بهذا العمل لدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمعات التي تعيش بجانب بعض الممرات المائية الأكثر تلوثاً في العالم، مثل في إندونيسيا.