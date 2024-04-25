تخريج دفعة من «الإنجاز» للتأهيل لسوق العمل

دبي (وام)

احتفلت جامعة الوصل، وكليات التقنية العليا ممثلة في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، بتخريج الدفعة التاسعة من برنامج «الإنجاز للتأهيل لسوق العمل»، الذي يهدف إلى تأهيل المواطنات وتزويدهن بالمهارات المطلوبة، للالتحاق بسوق العمل وريادة الأعمال.

حضر حفل التخريج الذي أقيم بمقر كليات التقنية العليا في دبي، معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل، ومحمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز «سيرت»، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة والكليات.

وعبر معالي سعيد بن محمد الرقباني عن سعادته بتخريج الدفعة التاسعة من طالبات برنامج «الإنجاز»، الذي يقوم بمهمة وطنية نبيلة، لتأهيل فئة من المواطنات للقيام بأدوارهن في سوق العمل، لافتاً إلى نجاح البرنامج حتى الآن في توفير فرص عمل لـ (526) خريجة.