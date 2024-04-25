مستشار رئيس أوزبكستان: دور رائد للإمارات في المساعدات الإنسانية

دبي (وام)

أثنى معالي منصوربيك أولوروف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان لقضايا الحماية الاجتماعية، مدير الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أوزبكستان، على الدور الإنساني الكبير والمحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادراتها الرائدة في العديد من البلدان حول العالم. وأكد معاليه على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير- ديهاد 2024، المنعقد حالياً في دبي، حرص وفد الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية الأوزبكي على بحث إقامة مشاريع مشتركة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مشاريع إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير برامج التدريب المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه يتم العمل على الاستفادة من التجربة الرائدة لدولة الإمارات في العمل الإنساني، حيث تم طرح فكرة التعاون في تنفيذ نظام البطاقة الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى.