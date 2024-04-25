الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» شريك استراتيجي لمؤتمر «الأسرة والمجتمع»

محمد العلي خلال مشاركة «تريندز» في المؤتمر (من المصدر)
26 ابريل 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم 82 طناً من المساعدات في شمال غزة
سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الذيد

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، باعتباره شريكاً استراتيجياً، في النسخة الأولى من مؤتمر «الأسرة والمجتمع» الدولي، التي ينظمها مركز الإنسانيات والعلوم الاجتماعية للبحوث في جامعة عجمان، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وتحمل عنوان «دراسات الأسرة والتحول الرقمي.. التغيرات والتحديات الجديدة»، وتواصلت جلساتها على مدار يومي 24 و25 أبريل الجاري في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان.
ويهدف المؤتمر الدولي في دورته الأولى إلى تقصي الآثار المختلفة للتحول الرقمي على الأسر والدراسات الأسرية من منظورات متقاطعة، كما يوفر فرصة للباحثين والأكاديميين والمتخصصين من مختلف المجالات لمشاركة نتائج أبحاثهم والمساهمة في إثراء النقاش حول تأثيرات الثورة الرقمية على الحياة الأسرية، الذي يعد أحد أبرز التحديات في العصر الحديث.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمته الرئيسة التي ألقاها ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وتماسكها واستقرارها شرط أساسي لتماسك المجتمع واستقراره، وهي أيضاً المؤسسة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الفرد ويكتسب فيها القيم الأساسية، ومن ثم فهي محدد مهم لمنظومة القيم السائدة في المجتمع.
وأضاف: «في عالمنا العربي، تحظى الأسرة بأهمية أكبر، فالروابط العائلية والقبَلية تمثّل عاملاً مهماً في بنية ونمط العلاقات الاجتماعية، فيما تؤكد الثقافة الدينية أهمية الأسرة، وأهمية الحفاظ على التماسك والقيم الأسرية».
وأشار العلي إلى أن القيم والهوية الوطنية في العالم الرقمي تتعرض لصدمات كبيرة نتيجة الغزو الفكري والثقافي الخارجي، ولا يقتصر الأمر على تأثر الأجيال الجديدة بمنظومات القِيم الخارجية، ولكن أيضاً استغلال الجماعات المتطرفة والإرهابية لوسائل الاتصال الرقمي الحديث، في محاولة التأثير على أفكار الأجيال الشابة واستقطابها لدائرة التطرف والعنف باسم الدين، أو تحت أي شعارات أخرى، ما يهدّد الأمن والسلام المجتمعي في مختلف الدول، ويشتّت الترابط الأسري.
وبيّن أن دولة الإمارات تعد من بين أكثر الدول التي أولت اهتماماً بحماية الأسرة، وتعزيز تماسكها وترابطها، وتَجسّد هذا الاهتمام على مستويات عدة، منها المستوى القانوني والتشريعي، من خلال وضع الأطر القانونية التي تضمَن حماية الأسرة وتماسكها، إضافة إلى وضع السياسات والاستراتيجيات التي تكفل تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن إنشاء المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية الأسرة الإماراتية.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
الأسرة والمجتمع
جامعة عجمان
الإمارات
محمد العلي
آخر الأخبار
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
الأخبار العالمية
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 01:33
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تعترض صاروخاً ومسيَّرات حوثية في خليج عدن
اليوم 01:33
قوات أوكرانية متمركزة عند خط الجبهة في دونتسيك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء: المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ليست «حلاً سحرياً»
اليوم 01:33
لبنانية تدلي بصوتها بالانتخابات البلدية في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البرلمان اللبناني يمدد ولاية المجالس المحلية للمرة الثالثة
اليوم 01:33
شاحنات محملة بالمساعدات تستعد لدخول غزة قادمة من مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
تشغيل آلية أممية خلال أيام لتوصيل الإغاثة إلى غزة
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©