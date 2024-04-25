رحلة «أبوظبي التقني» نحو التميز: قصة الرؤية والإصرار والنجاح

الدكتور مبارك سعيد الشامسي

بعزم وإصرار، يواصل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رحلته نحو التميز، حيث يسعى جاهداً لبناء وتعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم لمواجهة تحديات سوق العمل المتزايدة من خلال توفير حلول تدريبية شاملة ومتنوعة، تلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

وما يميز مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني هو اهتمامه الدائم بتنظيم المسابقات التي تعزز من مهارات الشباب. فتحدي المهارات والمسابقات المحلية والإقليمية والعالمية للمهارات يجسّد التزام المركز بتمكين الشباب وتحفيزهم للابتكار والتميز في المجالات المختلفة، ليكونوا قادرين على تعزيز تنافسية الدولة.

وقد شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في المسابقة العالمية للمهارات في كندا في 1999 وحصلت الدولة على أول ميدالية تميز في عام 2011 في لندن باسم المتسابق عبدالرحمن أحمد المرزوقي في فئة IT Software Solutions for Business. وفي عام 2013 في ألمانيا حصلت الإمارات على ميدالية تميز ثانية باسم المتسابقة منار الماجدي في فئة الصميم الجرافيكي. وفي عام 2015 في ساوباولو - البرازيل حصلت الإمارات على ميدالية تميز أخرى باسم المتسابقة ليلى المهري في فئة الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتوجت الأهداف التي يسعى إليها المركز بحصول المتسابقة نوف الشكيلي (طالبة من كلية فاطمة للعلوم الصحية) بالميدالية الذهبية عن فئة الرعاية الصحية والاجتماعية ضمن الدورة 46 في المسابقة العالمية للمهارات 2022 التي عقدت في مدينة بوردو في فرنسا، لتحقق بذلك دولة الإمارات إنجازاً دولياً يحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وبهذا تكون دولة الإمارات أول دولة عربية تفوز بالميدالية الذهبية في المسابقة العالمية للمهارات منذ تأسيس المنظمة العالمية عام 1946، بالإضافة إلى الفوز بـ10 ميداليات تميّز.

إن رؤية المركز تتجسد في جعل التعليم التقني والفني الخيار الأول للشباب، وهذا ما يسعى إليه المركز من خلال تقديم تدريب شامل ومتطور يمنح الشباب الإماراتي القدرة على القيادة والابتكار، وبناء مستقبل مشرق يعكس تطلعاتهم وتفوقهم في سوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي.

بفضل رؤية القيادة الرشيدة والإصرار الدائم، نجحت الإمارات في تحقيق هذه الإنجازات المذهلة، وتأكيد مكانتها كدولة تقود التطور والابتكار في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني.

مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني