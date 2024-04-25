«مهارات الإمارات» تسهم في زيادة الوعي بالتعليم التقني

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أكد القائمون على المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في نسختها الخامسة عشرة، أن المسابقة تسهم في زيادة الوعي بالتعليم التقني والمهني بين الشباب الإماراتيين من خلال تنظيم المسابقات، والبرامج التدريبية والأنشطة الفنية المهنية، الذين يبدون إبداعاتهم ويتميزون بمواهبهم، وذلك طبقاً لمعايير التحكيم الخاصة بالمسابقة.

وشارك الطالب راشد خالد حمدان الجنيبي، من جامعة أبوظبي بوليتكنك، في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، وحصل على الميدالية الذهبية في فئة حلول برمجية وتقنية للشركات.

ونوه أكاديميون ومشرفون أن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تعد تجربة مميزة وفريدة من نوعها، خاصة أنها تعمل على تنمية نظام التعليم والتدريب من خلال التطوير المعرفي وتبادل المعلومات بين الطلاب والخبراء والأكاديميين وتمكينهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية وارتفاع مهارات المتسابقين.

وتقام المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات سنوياً للاحتفاء بالمواهب الإماراتية، وللإسهام في رفع كفاءة وإنتاجية الشباب الإماراتيين، وتمكينهم من مهارات سوق العمل للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة بالدولة. كما تتماشى أهداف المسابقة مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي بالمهن التي تستند إلى التعليم التقني والمهني بين الشباب الإماراتيين من أجل إعداد القوى العاملة الوطنية لخدمة النمو الاقتصادي والتكنولوجي في الإمارات. وتستقطب هذه المسابقة المواطنين الموهوبين في المجالات التقنية والمهنية للتنافس وفقاً للمعايير الدولية وتمثيل الدولة في مسابقات المهارات العالمية.