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فريق مدينة الشيخ شخبوط الطبية يزيل ورما يزن 30.5 كغم

فريق مدينة الشيخ شخبوط الطبية يزيل ورما يزن 30.5 كغم
25 ابريل 2024 22:37

نجح فريق من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة للرعاية المعقدة، إحدى المنشآت الطبية التابعة لشركة "بيور هيلث القابضة"، مؤخراً في إجراء عملية جراحية لإزالة ورم في المبيض بحجم غير عادي.
بلغ حجم الورم "30.5 كيلوجرام"، وهو حجم نادر لأورام المبيض، تم استئصاله بنجاح كقطعة واحدة خلال عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف الساعة، أجراها الدكتور محي الدين سعود والفريق الجراحي المتخصص بأمراض النساء والتوليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لمساعدة المريضة التي تتماثل للتعافي الآن بشكل جيد.
دخلت المريضة، البالغة من العمر 63 عاماً، وتعمل سائقة ليموزين، إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية وهي تعاني من آلام شديدة في البطن، والأمر اللافت للنظر أن المريضة تحمّلت الألم لأكثر من ثلاث سنوات قبل مراجعة الأطباء في 23 مارس الماضي.
بعد أن تم تحويل المريضة من قسم الطوارئ إلى أخصائيي أمراض النساء والتوليد في المستشفى، أُجريت لها على الفور جراحة في نفس اليوم في قسم الحالات العاجلة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.
وقال الدكتور محي الدين سعود، استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن مثل تلك الحالات والأورام كبيرة الحجم ليست شائعة في المنطقة، حيث يُعتبر هذا الورم من أكبر الأورام التي يتم التعامل معها وإزالتها في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والمسجّلة في دولة الإمارات، مؤكدا أنه بعد الفحص تبين أن هذا الورم الكبير مصدره المبيض الأيسر، وأن الجراحة العاجلة ضرورية.
وأكد الدكتور عبد القادر المصعبي الرئيس الطبي التنفيذي بالإنابة واستشاري أمراض الجهاز الهضمي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن "الهدف الرئيسي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية هو توفير تجربة مميزة قائمة على الرعاية والاهتمام والتعاطف مع المريض في المقام الأول، وذلك من خلال اتباع نهجٍ شاملٍ في جميع خدماتنا، والتعامل مع مخاوف المريض وتلبية كافة متطلباته".

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