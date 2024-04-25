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«أبوظبي للتنمية» يشارك في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024

«أبوظبي للتنمية» يشارك في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024
26 ابريل 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك صندوق أبوظبي للتنمية في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024، والذي استضافته أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الحالي، وضم المؤتمر الذي عقد للمرة الأولى في منطقة غرب آسيا، أكثر من 1500 من قادة الاستثمارات الاجتماعية من مختلف أنحاء العالم تحت شعار «آسيا واحدة، مستقبل واحد». وتركزت أعمال المؤتمر على مناقشة عدة محاور رئيسية من أبرزها، استقطاب التمويلات اللازمة لتسريع وتيرة التنمية، وإيجاد حلول مبتكرة لتخفيف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الدول النامية، إلى جانب تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يعد المؤتمر حدثاً مهماً يعكس ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في معالجة القضايا الإنسانية الدولية، وقدرتها على توحيد الجهود المشتركة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً حافلاً في مجال استدامة العمل التنموي والإنساني، وتجسد استضافة المؤتمر العالمي حرصها والتزامها على تسخير كافة الإمكانيات التي تدعم استشراف المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المجتمعات.

صندوق أبوظبي للتنمية
الإمارات
محمد سيف السويدي
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