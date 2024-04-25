شما المزروعي: «برنامج القيادات الشابة في القطاع الثالث» يؤسس لمواهب قادرة على تعزيز جهود الاستثمار الاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن توجيه ورعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي لإطلاق «برنامج القيادات الشابة في القطاع الثالث»، جاءت لتؤكد على أهمية دور الاستثمار الاجتماعي من خلال مؤسسات النفع العام والجمعيات في مختلف مجالات العمل الإنساني والخيري، والذي يعتمد على قدرات وخبرات الموارد البشرية المحترفة والشغوفة بالتنمية. الأمر الذي يسهم ببناء اقتصاد مجتمعي قادر على خدمة الأفراد من خلال دور فاعل للشباب.

وأضافت معاليها: سيعمل هذا البرنامج على إعداد وبناء قدرات وتأهيل الكوادر الشبابية بمجال النفع العام، لاسيما المجالات المعنية بالعمل التنموي والإنساني، وسيشكل فرصة واعدة لعشرات الشباب والشابات من مختلف الدول العربية لتقديم صور مشرقة عن قيم التعاضد والتعاون وإبداعات ومهارات الشباب العربي في قيادة العمل المجتمعي.

ودعت المزروعي الشباب للتسجيل في هذه المبادرة ومشاركة تجاربهم العملية في منظمات النفع العام مع أقرانهم في الوطن العربي والعالم، مشددة على أن إطلاق مبادرة جديدة بهذا القطاع يعد خطوة مهمة في مبادرات مركز الشباب العربي الرامية إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تمكين الشباب العربي من صناعة نموذج عالمي في بناء الإنسان والأوطان وتحقيق التنمية الشاملة.