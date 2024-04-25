سلطان النيادي: تمكين الشباب وبناء قدراتهم في العمل التنموي والخيري والإنساني

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب: إطلاق برنامج القيادات الشابة في القطاع الثالث يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الهادفة إلى إعداد شباب إماراتي وعربي واع ومسؤول، وقادر على المساهمة الفاعلة في قطاع العمل الإنساني والتنموي وتطويره وتسليط الضوء على دولة الإمارات ودورها الكبير في مجال العمل الإنساني والتنمية الدولية، كما ستعمل المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مركز الشباب العربي على تمكين الشباب في هذا القطاع وأن يكونوا شركاء في إحداث التنمية في بلدانهم والمنطقة العربية.

وثمن معالي الدكتور الجهود التي يقوم بها مركز الشباب العربي برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان لتمكين الشباب وبناء قدراتهم لاسيما في مجالات العمل التنموي والخيري والإنساني، وأضاف: ستكون أمام الشباب المشارك فرصة لبناء قدراتهم وتعزيز الخبرات واكتساب المهارات اللازمة لفهم واستيعاب الجوانب المتعددة للعمل الإنساني والتنموي، وتنمية المعارف وتوسيع المدارك في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع حس المسؤولية لديهم تجاه العالم المحيط بهم، علاوة على مد يد العون للمحتاجين في الأماكن التي تتطلب التدخل والمساعدة، وكذلك التعريف بدور مؤسسات الدولة في مجال العمل الإنساني والتنموي ودعم مجهوداتها الكبيرة والمساهمة في تسريع وتيرة التنمية في الإمارات والمنطقة العربية.