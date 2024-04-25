تعاون بين جهات حكومية في أبوظبي و«جوبي للطيران» لتوفير نظام شامل لدعم عمليات التاكسي الطائر

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «جوبي للطيران» مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع كل من دائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، لتوفير الأسس اللازمة التي تمكن «جوبي للطيران» من إطلاق وتوسيع نطاق خدمات التاكسي الطائر الكهربائي في أبوظبي وخارجها. وتوفر مذكرة التفاهم الأسس اللازمة لإطلاق خدمات التاكسي الجوي بين إمارات الدولة، مثل الرحلات بين أبوظبي ودبي على سبيل المثال.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، على هامش توقيع الاتفاقية: «تهدف أبوظبي إلى تحقيق الريادة في قطاع النقل والتنقل الذكي والمستدام على مستوى العالم، ومن خلال مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، وشراكتنا مع ‘جوبي للطيران’، ستمهد الطريق نحو توفير خدمات التاكسي الجوي الذي يعمل بالطاقة الكهربائية، وسنتمكن من لعب دور محوري في هذا المجال، لنعلن بدء رحلة طموحة لا حدود لها، ونتطلع لرؤية ابتكارات ‘جوبي للطيران’ وهي تقلع في سماء العاصمة، لتعيد أبوظبي رسم ملامح مستقبل التنقل حول العالم».

ومن جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «يعد تطوير قاعدة صناعية متقدمة محركاً أساسياً لأجندة التنويع الاقتصادي 2.0 في استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة وجعلها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة من خلال توفير حزم الحلول التمويلية المختلفة، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر».

ومن جانبه، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تسهم مذكرة التفاهم في تحقيق أهداف استراتيجيتنا السياحية 2030 الرامية إلى دفع عجلة التنمية الشاملة في أبوظبي، ترسيخاً لمكانتها وجهة عالمية مستدامة، حيث تتضمن الاستراتيجية 4 ركائز رئيسية، من بينها البنية التحتية والتنقل التي تسعى إلى تبني حلول نقل خضراء، تُعزز قدرتنا على توفير تجارب أكثر تميزاً وسهولة لمجتمعنا وزوارنا على حد سواء».

وبدوره، قال جو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جوبي للطيران»: «يؤكد توقيع الاتفاقية اليوم الرغبة الحقيقية باعتماد الرحلات الجوية النظيفة في جميع أنحاء دولة الإمارات، ونتطلع إلى تقديم تجربة رائعة لعملائنا المستقبليين في أبوظبي.