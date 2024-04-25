الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث التعاون مع جامعات صينية

خلال توقيع إحدى الاتفاقيات (من المصدر)
26 ابريل 2024 01:29

بكين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فيضانات تضرب جنوب الصين وأفغانستان وشرق أفريقيا
الإمارات تقدم 82 طناً من المساعدات في شمال غزة

بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعزيز شراكتها الاستراتيجية في المجالات العلمية، والثقافية، والتعليمية مع جامعة بكين للدراسات الأجنبية والجمعية الإسلامية الصينية، إلى جانب دراسةِ أوجه التعاون مع الجمعية في مجال تطوير مناهج الدراسات الإسلامية، وتخطيط البرامج العلمية المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجانبين.
جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، برئاسة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، إلى جمهورية الصين مؤخراً، حيثُ التقى الوفد سماحة الشيخ يانغ فام ينغ، رئيس الجمعية الإسلامية الصينية، وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا العلمية والأكاديمية، والسبل الكفيلة بتعزيز مجالات التنسيق والتعاون للاستفادة من تجربة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال تطوير الدراسات الإسلامية، خاصة أنَّ الجمعية الإسلامية الصينية - التي أُنْشِئَتْ في عام 1953 - تُشْرِفُ على كلية العلوم الإسلامية في الصين، ومركز تدريب الأئمة إلى جانب إشْرافِهَا على 720 جمعية دينية معتمدة، و35 ألف مسجد، و75 ألف إمام على مستوى جمهورية الصين.
كما التقى وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال زيارته الصين، وانغ دينغ، رئيس جامعة بكين للدراسات الأجنبية، وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك، وإنشاء سلسلة بحثية في الترجمة، والأبحاث المتعلقة بالثقافة العربية، والدراسات الإسلامية، وتبادل الطلاب، والبرامج العلمية المشتركة.
ولتوثيق عُرَى التعاون في هذا الصدد وَقَّع الجانبان مذكرةَ تفاهمٍ، تضمَّنت أهم البنود والمجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من ضمنها تبادل الخبرات والتجارب في مجالات عمل الطرفين، إضافةً إلى طرح برامج مشتركة في التسامح والتعايش في مرحلة البكالوريوس في جامعة الدراسات الأجنبية الصينية، وإقامة الأنشطة الثقافية والعلمية، بما في ذلك المؤتمرات، وكذلك تمكين العاملين لدى الطرفين من المشاركة في التدريبات العملية، إلى جانب التعاون في العديد من المجالات الأخرى.
وقال الدكتور خليفة الظاهري: «إنَّ زيارة وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لجمهورية الصين جاءت ضمن رؤية الجامعة واستراتيجيتها لتعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية مع الدول الأخرى، والتواصل الإنساني معها، ودعم الأفكار المشتركة في ضوء المفاهيم التي تتبناها الجامعة في مجالات التنوع، والتعددية، والوسطية، والاعتدال، وقبول الآخر، واحترام الهوية، والتسامح، والسلام، والانفتاح على شعوب العَالَمِ وثقافاتها المختلفة».

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
الصين
آخر الأخبار
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
الأخبار العالمية
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 01:33
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تعترض صاروخاً ومسيَّرات حوثية في خليج عدن
اليوم 01:33
قوات أوكرانية متمركزة عند خط الجبهة في دونتسيك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء: المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ليست «حلاً سحرياً»
اليوم 01:33
لبنانية تدلي بصوتها بالانتخابات البلدية في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البرلمان اللبناني يمدد ولاية المجالس المحلية للمرة الثالثة
اليوم 01:33
شاحنات محملة بالمساعدات تستعد لدخول غزة قادمة من مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
تشغيل آلية أممية خلال أيام لتوصيل الإغاثة إلى غزة
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©