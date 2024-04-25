«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث التعاون مع جامعات صينية

بكين (الاتحاد)

بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعزيز شراكتها الاستراتيجية في المجالات العلمية، والثقافية، والتعليمية مع جامعة بكين للدراسات الأجنبية والجمعية الإسلامية الصينية، إلى جانب دراسةِ أوجه التعاون مع الجمعية في مجال تطوير مناهج الدراسات الإسلامية، وتخطيط البرامج العلمية المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجانبين.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، برئاسة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، إلى جمهورية الصين مؤخراً، حيثُ التقى الوفد سماحة الشيخ يانغ فام ينغ، رئيس الجمعية الإسلامية الصينية، وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا العلمية والأكاديمية، والسبل الكفيلة بتعزيز مجالات التنسيق والتعاون للاستفادة من تجربة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال تطوير الدراسات الإسلامية، خاصة أنَّ الجمعية الإسلامية الصينية - التي أُنْشِئَتْ في عام 1953 - تُشْرِفُ على كلية العلوم الإسلامية في الصين، ومركز تدريب الأئمة إلى جانب إشْرافِهَا على 720 جمعية دينية معتمدة، و35 ألف مسجد، و75 ألف إمام على مستوى جمهورية الصين.

كما التقى وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال زيارته الصين، وانغ دينغ، رئيس جامعة بكين للدراسات الأجنبية، وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك، وإنشاء سلسلة بحثية في الترجمة، والأبحاث المتعلقة بالثقافة العربية، والدراسات الإسلامية، وتبادل الطلاب، والبرامج العلمية المشتركة.

ولتوثيق عُرَى التعاون في هذا الصدد وَقَّع الجانبان مذكرةَ تفاهمٍ، تضمَّنت أهم البنود والمجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من ضمنها تبادل الخبرات والتجارب في مجالات عمل الطرفين، إضافةً إلى طرح برامج مشتركة في التسامح والتعايش في مرحلة البكالوريوس في جامعة الدراسات الأجنبية الصينية، وإقامة الأنشطة الثقافية والعلمية، بما في ذلك المؤتمرات، وكذلك تمكين العاملين لدى الطرفين من المشاركة في التدريبات العملية، إلى جانب التعاون في العديد من المجالات الأخرى.

وقال الدكتور خليفة الظاهري: «إنَّ زيارة وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لجمهورية الصين جاءت ضمن رؤية الجامعة واستراتيجيتها لتعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية مع الدول الأخرى، والتواصل الإنساني معها، ودعم الأفكار المشتركة في ضوء المفاهيم التي تتبناها الجامعة في مجالات التنوع، والتعددية، والوسطية، والاعتدال، وقبول الآخر، واحترام الهوية، والتسامح، والسلام، والانفتاح على شعوب العَالَمِ وثقافاتها المختلفة».