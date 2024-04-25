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«أمناء جامعة حمدان الذكية» يعتمد خطته الاستراتيجية

«أمناء جامعة حمدان الذكية» يعتمد خطته الاستراتيجية
26 ابريل 2024 01:29

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء للعام الأكاديمي 2023-2024، بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وجرى خلاله اعتماد الرؤية الجديدة للجامعة وهي «جامعة مرموقة عالمياً ومنصة تعليم مبتكرة في تطوير مهارات الطامحين لمستقبل مهني متميز»، واعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2024 – 2026.
وناقش الاجتماع التوجهات المستقبلية للجامعة التي تتماشى مع المتغيرات العالمية في المجالات كافة، لا سيّما المجال التقني وأساليب التعليم الجديدة، وتم تحديد مجموعة من المبادرات والمشاريع التحولية المخطط تنفيذها في المرحلة القادمة، واعتمد المجلس مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفاتها للمرحلة القادمة حتى عام 2032.
وقال معالي مطر الطاير: «ترتكز خطة عمل المجلس على محاور رئيسة، هي تطوير استراتيجية متكاملة للجامعة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

جامعة حمدان الذكية
دبي
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مطر الطاير
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