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علوم الدار

«دبي للمستقبل» وجامعات إماراتية تتعاون مع «هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا»

خلال أحد اللقاءات (من المصدر)
26 ابريل 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم وفد رفيع المستوى من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا (HKUST) زيارته الناجحة إلى أبوظبي ودبي الأسبوع الماضي. أسفرت زيارة الوفد، التي ترأسته رئيسة جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا البروفيسورة نانسي إيب، عن شراكات قيّمة مع مؤسسات بارزة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتعزيز سبل التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.
تمت الزيارة خلال الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة «حزام واحد، طريق واحد» التي تعهدت من خلالها كل من حكومة هونغ كونغ وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا بتعزيز التعاون في مجالات عدة تشمل الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار، وتطوير البنية التحتية بالشراكة مع الأعضاء الأساسيين بالمبادرة منها دولة الإمارات العربية المتحدة. تُعدّ هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها أي مسؤول بقطاع التعليم العالي في هونغ كونغ، وتأتي بعد زيارة رئيس هونغ كونغ التنفيذي جون لي إلى المنطقة العام الماضي.
وخلال الرحلة التي استغرقت أربعة أيام من 15 إلى 18 أبريل، تباحث وفد جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا مع مؤسسات ومنظمات بارزة تشمل مؤسسة دبي للمستقبل (DFF) وجامعة الشارقة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. تناقشت الأطراف المعنية معاً في تعزيز التعاون الأكاديمي والعمل على تبادل التقنيات وتقديم الدعم لتنمية المواهب المتميزة في المجالات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية وعلم الروبوتات ومجاليّ الطاقة النظيفة وحضانة الشركات الناشئة. حظي أيضاً الوفد بشرف مقابلة تشانغ يي مينغ، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، كما أقيم تجمع لخريجي جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لتعزيز العلاقات مع خريجي الجامعة في المنطقة.
وشمل وفد جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور وانغ يانغ، نائب رئيس الجامعة للتطوير المؤسسي، ودايزي تشان، نائب رئيس الجامعة المساعد لشؤون التعاون العالمي والتواصل، والبروفيسور وانغ يو شينغ، العميد المساعد لشؤون الدراسات الجامعية بكلية الهندسة، والبروفيسور تشو شياو فانغ، رئيس قسم هندسة وعلوم الحاسوب.

مؤسسة دبي للمستقبل
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