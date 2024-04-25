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65 نشاطاً في «أمانة الوطني»

جانب من الأنشطة (من المصدر)
26 ابريل 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الثامن عشر ضمن برنامج «إثراء» الذي يستهدف تطبيق أفضل الممارسات البرلمانية 65 نشاطاً لتعزيز القدرات البرلمانية لأعضاء المجلس في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، تضمنت عقد 55 ورشة، وتنظيم ثلاث دورات وندوات، وعقد 7 ملتقيات تمهيدية.
وأكد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، أن برنامج «إثراء» الذي أطلقه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في نوفمبر الماضي مع بداية الفصل التشريعي الثامن عشر، يأتي ضمن استراتيجية الأمانة العامة الرامية إلى تقديم أفضل أشكال الدعم الفني والإداري والبحثي المستدام لأجهزة المجلس خلال ممارسة أدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
وأوضح الدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن برنامج إثراء نفذ 65 نشاطاً في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، تضمنت عقد 55 ورشة، وتنظيم ثلاث دورات وندوات، وخمسة ملتقيات تمهيدية، وبلغت مدة تنفيذها 58 ساعة إثرائيّة، وتم خلال الورش والملتقيات التمهيدية والأنشطة التي تم تنفيذها تقديم 41 عرضاً، ومشاهدة 54 عملاً مرئياً، وتوفير سبعة أدلة عمل تخصصية.

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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