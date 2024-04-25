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سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الذيد

سلطان القاسمي خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
26 ابريل 2024 01:32

الشارقة (الاتحاد)

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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد، أمس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الذيد.
واعتمد صاحب السمو رئيس جامعة الذيد خلال الاجتماع تشكيل اللجان الرئيسة، وهي اللجنة الأكاديمية برئاسة الدكتورة محدثة الهاشمي، ولجنة الالتزام والتدقيق الداخلي برئاسة الدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي، واللجنة المالية برئاسة المهندس علي بن شاهين السويدي، ولجنة تنمية الموارد برئاسة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي.
وتناول الاجتماع الحديث حول الرؤية والسياسة العامة لجامعة الذيد وأهدافها العلمية والعملية والمجتمعية، وبحث وضع أنظمة العمل والإجراءات التي تتناسب مع الرؤية الطموحة للجامعة وتوفير كافة ما يلزمها من احتياجات.

الإمارات
سلطان القاسمي
الشارقة
حاكم الشارقة
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