رئيس الدولة يمنح سفير كازاخستان وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، «وسام زايد الثاني» من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيزها في مختلف المجالات.

وقلّد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، سفير كازاخستان، الوسام، خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأكد معاليه، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية كازاخستان في جميع المجالات، مثمناً الدور الذي قام به سعادة السفير في دفع التعاون الثنائي خلال سنوات عمله في الدولة، وأعرب عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب ماديار مينيليكوف، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الدولة والتي تجسد حرص قيادتها وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة، وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي.

كما توجه بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.