دبي للأمن الإلكتروني يحتفي بتخريج «قيادات الأمن الإلكتروني»

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز دبي للأمن الإلكتروني، أمس، بنجاح مشاركته في النسخة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2024». وقد استقطبت منصة المركز خلال الحدث تفاعلاً وإقبالاً كبيراً من صناع القرار والخبراء المعنيين بالشأن الإلكتروني على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وشهدت المنصة إطلاق العديد من المشاريع والسياسات الخاصة بتعزيز معايير الأمن الإلكتروني وحماية البنية التحتية، بالإضافة إلى تخريج الدفعة الرابعة من برنامج قيادات الأمن الإلكتروني الذي يندرج ضمن مبادرة سايبر نود إحدى مبادرات مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني.

وقال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «نعمل وفق رؤية واضحة هدفها توفير حماية نوعية عالية المستوى للبنى التحتية الرقمية في إمارة دبي بهدف تعزيز حضورها مركزاً عالمياً موثوقاً ومساهماً فاعلاً في جهود تعزيز الأمن السيبراني. وتشكل الوقاية والحماية الاستباقية جزءاً راسخاً من ثقافة عمل المركز لضمان استمرار الأعمال والخدمات لذا نحرص على التنسيق المستمر والعمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص من أجل الارتقاء المستمر بمعايير الأمن والسلامة الرقمية والسيبرانية في دبي».