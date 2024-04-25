الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أمناء حقوق الإنسان» يعقد اجتماعه الدوري

«أمناء حقوق الإنسان» يعقد اجتماعه الدوري
26 ابريل 2024 01:29

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم 82 طناً من المساعدات في شمال غزة
سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الذيد

عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعه الثاني عشر، برئاسة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وتضمن جدول أعمال الاجتماع، متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والمستجدات المتعلقة بتحقيق الأهداف الرئيسة للهيئة في المرحلة القادمة.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، الذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
مقصود كروز
آخر الأخبار
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
الأخبار العالمية
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 01:33
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تعترض صاروخاً ومسيَّرات حوثية في خليج عدن
اليوم 01:33
قوات أوكرانية متمركزة عند خط الجبهة في دونتسيك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء: المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ليست «حلاً سحرياً»
اليوم 01:33
لبنانية تدلي بصوتها بالانتخابات البلدية في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البرلمان اللبناني يمدد ولاية المجالس المحلية للمرة الثالثة
اليوم 01:33
شاحنات محملة بالمساعدات تستعد لدخول غزة قادمة من مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
تشغيل آلية أممية خلال أيام لتوصيل الإغاثة إلى غزة
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©