تكريم الفائزين في مسابقة الابتكار بدائرة القضاء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كرم المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الفائزين في مسابقة شهر الابتكار، والتي جرى تنظيمها من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى موظفي الدائرة، ودعم المخرجات والأفكار الابتكارية.

وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على ترسيخ مفهوم الابتكار في مختلف مجالات العمل القضائي، بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة العمليات التطويرية لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.

وأشاد وكيل دائرة القضاء، باهتمام ومثابرة الموظفين المشاركين في مسابقة الابتكار على مدار شهر كامل، مثمناً الجهود المبذولة من قبل فريق العمل، والحرص على تحفيز التفكير الإبداعي بين موظفي الدائرة، بما ينعكس بدوره على استمرارية التطوير والتحديث للخدمات القضائية والعدلية في إمارة أبوظبي. واشتملت المسابقة، على طرح سؤال يومي طوال شهر فبراير 2024، حول مفاهيم وممارسات الابتكار، في حين بلغ عدد المشاركين 309 موظفين، ووصل عدد المشاركات المستلمة إلى 3 آلاف و125 مشاركة.

وشهدت المسابقة إقبالاً كبيراً ومنافسة قوية، وجاءت نسبة المشاركات من الإناث 45%، فيما بلغت نسبة المشاركين من الذكور 55%، في حين شمل التكريم ثلاثة موظفين فائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حصلوا على شهادات تقدير وجوائز قيّمة.