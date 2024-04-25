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مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة يترأس وفد الدولة في زيارة للنرويج

مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة يترأس وفد الدولة في زيارة للنرويج
26 ابريل 2024 01:29

أبوظبي (وام)

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ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات الذي قام بزيارة رسمية لمملكة النرويج في الفترة من 22-23 أبريل، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث فرص التعاون في مجال الطاقة المستدامة والعمل المناخي، بمشاركة فاطمة المزروعي سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة النرويج، وأولاف ميكلابيست سفير مملكة النرويج لدى الدولة.
وقام عبدالله بالعلاء بإجراء محادثات مع معالي أندرياس بيلاند إريكسن وزير البيئة والمناخ النرويجي، حيث تطرق الجانبان لمخرجات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، ولأهمية التعاون البناء لتحقيق الأهداف المرجوة من «اتفاق الإمارات» التاريخي.
كما أجرى محادثات مع معالي ماريا فارتيريسيان وزيرة دولة في وزارة الخارجية النرويجية، وهانز أولاف إبريك المبعوث الخاص لشؤون الطاقة والمناخ النرويجي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات في مجال الطاقة المتجددة وأهمية البحث العلمي في تنفيذ الالتزامات الدولية، بالإضافة إلى البرامج والشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وقام الوفد بزيارة مقر جامعة القطب الشمالي في ترومسو، والمعنية في مجال البحث في شؤون المناخ والذكاء الاصطناعي وهندسة الفضاء.
كما زار معهد القطب النرويجي التابع لوزارة البيئة والتغير المناخي.

النرويج
الإمارات
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