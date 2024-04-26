أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.





وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 13.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.