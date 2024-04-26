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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد
26 ابريل 2024 10:14

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الدكتورة سامية حسن.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي قاسم ماجاليوا، رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
تنزانيا
الإمارات
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