السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "قطرة عطاء للتبرع بالدم"

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "قطرة عطاء للتبرع بالدم"
26 ابريل 2024 10:44

نظم فريق سفراء السعادة بمركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي وإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة مبادرة "قطرة عطاء للتبرع بالدم" لتعزيز ثقافة التبرع التطوعي ودعم مخزون وحدات الدم بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية وبنك الدم - أبوظبي التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).


وأكد العميد الدكتور مهندس محمد عبد الله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والإتصالات بشرطة أبوظبي أهمية التبرع بالدم ومشاركة الوطن في هذه المبادرة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة لافتاً إلى أهمية تعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر وتفعيل الشراكة المجتمعية وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.


وشارك في حملات التبرع بالدم الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين ايماناً منهم بأنه واجباً وطنياً، فضلاً عن الفائدة التي تعود بالنفع على المتبرعين والمحتاجين وترسيخاً لثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية وأهدافها الانسانية النبيلة التي تسهم في إنقاذ الأرواح وحياة المرضى.

وقدم فرع التوعية والتثقيف المروري في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة النصح والإرشاد والتوعية المرورية للمتبرعين والمراجعين، وتضمنت المبادرة إجراء فحوصات طبية للمنتسبين  وتقديم النصائح الطبية. 

وأعربت شركة صحة عن الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على جهودها المستمرة في دعم الحملات والمبادرات الإنسانية، وتشجيع منتسبيها للمشاركة في التبرع بالدم، مؤكدة أهمية تكاتف جميع المؤسسات لتكثيف البرامج التوعوية بالتبرع بالدم.

أخبار ذات صلة
«الداخلية» تباشر العمل بإلغاء المخالفات المرورية عن مواطني سلطنة عمان
شرطة أبوظبي تبدأ العمل على تطبيق قرار إلغاء المخالفات المرورية لمواطني سلطنة عمان
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
26 ابريل 2024
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
اليوم 12:46
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 12:30
إنديانا يتقدم على ميلووكي بـ«سلّة قاتلة»
الرياضة
إنديانا يتقدم على ميلووكي بـ«سلّة قاتلة»
اليوم 12:21
زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب شرق تركيا
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق تركيا
اليوم 12:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©