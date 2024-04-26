شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "قطرة عطاء للتبرع بالدم"

نظم فريق سفراء السعادة بمركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي وإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة مبادرة "قطرة عطاء للتبرع بالدم" لتعزيز ثقافة التبرع التطوعي ودعم مخزون وحدات الدم بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية وبنك الدم - أبوظبي التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).





وأكد العميد الدكتور مهندس محمد عبد الله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والإتصالات بشرطة أبوظبي أهمية التبرع بالدم ومشاركة الوطن في هذه المبادرة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة لافتاً إلى أهمية تعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر وتفعيل الشراكة المجتمعية وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.





وشارك في حملات التبرع بالدم الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين ايماناً منهم بأنه واجباً وطنياً، فضلاً عن الفائدة التي تعود بالنفع على المتبرعين والمحتاجين وترسيخاً لثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية وأهدافها الانسانية النبيلة التي تسهم في إنقاذ الأرواح وحياة المرضى.



وقدم فرع التوعية والتثقيف المروري في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة النصح والإرشاد والتوعية المرورية للمتبرعين والمراجعين، وتضمنت المبادرة إجراء فحوصات طبية للمنتسبين وتقديم النصائح الطبية.



وأعربت شركة صحة عن الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على جهودها المستمرة في دعم الحملات والمبادرات الإنسانية، وتشجيع منتسبيها للمشاركة في التبرع بالدم، مؤكدة أهمية تكاتف جميع المؤسسات لتكثيف البرامج التوعوية بالتبرع بالدم.