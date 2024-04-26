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شرطة أبوظبي تحتفي باليوم العالمي للملكية الفكرية

شرطة أبوظبي تحتفي باليوم العالمي للملكية الفكرية
26 ابريل 2024 15:48

 تحتفي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يوافق 26 أبريل من كل عام، حيث نفذت مبادرات تحفيزية هادفة ضمن خطة لنشر ثقافة الملكية الفكرية، وتطوير مهارات وقدرات المنتسبين في التفكير الإبداعي، وتبني المقترحات الابتكارية الداعمة لمؤشر الابتكار المؤسسي، وذلك ضمن جهودها في تبني أفضل الممارسات المؤسسية في برامجها التطويرية.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام الأكاديمية بتنفيذ الدورات والبرامج والملتقيات التخصصية في مجال إدارة الملكية الفكرية دورياً لمنتسبي شرطة أبوظبي وللجهات الحكومية ضمن الحرص على الارتقاء بقدرات ومهارات المنتسبين في مثل هذه المجالات التخصصية الحديثة والتي تتوافق مع الاستراتيجيات والتوجهات الحكومية وتعزيزاً لتحقيق الاستدامة في تنمية رأس المال البشري.

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وأوضحت المقدم مريم محمد راشد من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيسة فريق نشر ثقافة الملكية الفكرية، أن المبادرات المنفذة تضمنت دورات تدريبية في إدارة الملكية الفكرية، وورش عمل نشر ثقافة الملكية الفكرية، وملتقى بعنوان "الملكية الفكرية ودورها في التنمية المستدامة" بمشاركة عدد من كبار المتحدثين المحليين والخارجيين، وبحضور أكثر من 2000 مشارك من القطاعات الشرطية والأمنية والحكومية، مشيرة إلى أنه تم رفع مؤشر عدد المصنفات الفكرية فئة "شهادات حقوق مؤلف" المعتمدة من وزارة الاقتصاد.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الملكية الفكرية
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