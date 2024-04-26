جمارك وخيرية دبي توزعان المؤن الغذائية على متضرري المنخفض الجوي

اتخذت جمارك دبي، إجراءات فورية لتقديم المساعدات للأسر المتضررة جراء المنخفض الجوي في الأسبوع الماضي، من خلال فريق غيّاث التطوعي، وبالتعاون مع «جمعية دبي الخيرية» لتنفيذ حملة مجتمعية عززت من خلالها روح المسؤولية المجتمعية بين الأفراد والمؤسسات لمساندة الأسر المتضررة من المواطنين والمقيمين الذين حاصرتهم مياه الأمطار، وحالت دون خروجهم للتزود باحتياجاتهم الأساسية.





ووفق بيان صادر عن جمارك دبي جاءت هذه المبادرة بتوجيهات من الدكتور عبدالله محمد بوسناد مدير عام الجمارك، وشارك فيها نحو 20 متطوعاً من الدائرة، إضافة إلى متطوعين من جهات أخرى، حيث تم توزيع المؤن الغذائية خلال المبادرة على 80 منزلاً، بواقع 1800 وجبة غذائية، وشملت منطقتي القوز والبرشاء، إذ بلغ إجمالي ساعات التطوع 320 ساعة تطوعية، بمعدل 16 ساعة لكل متطوع.

المتطوعون

وقال فؤاد الشحي، رئيس فريق غيّاث التطوعي في جمارك دبي: نسعى بشكل دائم ومستدام إلى دعم العمل التطوعي والمجتمعي، وما لمسناه من حرص المتطوعين على المشاركة في هذه المبادرة المجتمعية هو أمر ليس بغريب على أبناء الإمارات في تقديم العون للفئات كافة في المجتمع، سواء كان مواطناً أو مقيماً، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع جمعية دبي الخيرية لتوفير الاحتياجات الأساسية لعدد من الأسر في مناطق مختلفة بإمارة دبي، من خلال زيارة مجموعة من المنازل التي شهدت تجمعات المياه بكميات كبيرة وممن تضررت ممتلكاتهم الأساسية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، ما أدى لصعوبة تنقلهم.





مساعدات

وقال أحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، إن الجمعية تواجدت بفرق عملها منذ اليوم الأول في الميدان لدعم المتأثرين بالمنخفض الجوي، وذلك بتقديم المساعدات العاجلة التي تدعم استقرار المتضررين، عملاً بالنهج الذي اعتادت عليه الجمعية، وفي ضوء رسالتها الإنسانية، وضمن مسؤوليتها المجتمعية، وانعكاساً لنهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة التي دائماً ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.