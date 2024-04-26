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شرطة أبوظبي تبدأ العمل على تطبيق قرار إلغاء المخالفات المرورية لمواطني سلطنة عمان

شرطة أبوظبي تبدأ العمل على تطبيق قرار إلغاء المخالفات المرورية لمواطني سلطنة عمان
26 ابريل 2024 17:05

أعلن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، البدء الفوري لتطبيق قرار إلغاء كافة المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2023.

وثمن معاليه، في تصريح له اليوم، قرار إلغاء كافة المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان الشقيقة، وذلك تخفيفاً للأعباء عن الأشقاء من السلطنة، ومن منطلق حرص واهتمام القيادة الرشيدة بإطلاق المبادرات الهادفة التي تسهم في إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع، وتعزيزاً لجهود الحفاظ على السلامة المرورية.

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وقال معاليه، إنه تم البدء في العمل فوراً على تطبيق القرار تماشياً مع إجراءات القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة وتسهيل آلية إلغاء المخالفات المرورية خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2023 على الأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الإمارات
سلطنة عمان
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