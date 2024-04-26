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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
26 ابريل 2024 17:32

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند الساعة 02:32 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والجزر الثاني عند الساعة 20:09 .

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والجزر الأول عند الساعة 05:57.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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