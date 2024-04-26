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علوم الدار

«إقامة دبي» تحتفي بمرور عام على تدشين منصة الأطفال

خلال الحفل (من المصدر)
27 ابريل 2024 01:30

دبي (الاتحاد)

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نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، احتفاليةً خاصة بمرور عام على إطلاق المنصّة الخاصة للأطفال والأولى من نوعها على مُستوى العالم، وتضمن توفير تجربة فريدة وآمنة للصغار أثناء رحلاتهم، حيث تُتيح لهُم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، حيث بلغ عدد الأطفال الذين استخدموا المنصّات مُنذ تدشينها في 19 أبريل 2023 حتى اليوم 565 ألفاً و661 طفلاً.
وشهدت الفعالية مُشاركة العديد من الجهات الحكومية بدعوةٍ من «سلامة وسالم» الشخصيات الكرتونية المتميزة والمحببة لدى الأطفال، وغيرها.
وأشاد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالجهود المبذولة لتعزيز تجربة المسافرين، مؤكداً التزام دبي بتوفير بيئةٍ آمنةٍ وممتعة للجميع، خاصة الأطفال الذين يمثلون الجيل القادم ورعاية مستقبلهم، معرباً عن فخره بمرور عام على تدشين المنصة التي تعتبر من العلامات الفارقة التي تميز مطارات دبي.

إقامة دبي
دبي
الإمارات
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
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