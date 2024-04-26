انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط لجراحة المفاصل في دبي

دبي (وام)

انطلقت في دبي، أمس، أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط «ICJR»، بمشاركة وحضور 1000 جراح وطبيب من مختلف دول العالم.

حضر المؤتمر، الدكتور علي السويدي، رئيس شعبة الإمارات للعظام في جمعية الإمارات الطبية ورئيس الرابطتين الأميركية والآسيوية لجراحة العظام.

وقال الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الأعلى للمؤتمر، في كلمته الافتتاحية، إن الدورة الحالية من المؤتمر ستركز على التطورات التكنولوجية، والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي وسيتم عرض حالات صعبة لمناقشتها إضافة إلى ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل، كما سيناقش المؤتمر آخر المستجدات العالمية في الطب الرياضي والكاحل، وإعادة زرع المفاصل طبقاً للمواصفات المطلوبة لكل منطقة.

وأكد الدكتور محمد معاذ عدي، رئيس المؤتمر أن الحدث يحتل مركز الصدارة باعتباره منصة مثالية على مستوى المنطقة تتيح التواصل والتفاعل بين الشركات الموردة للأطراف الصناعية والأطباء من المنطقة والعالم.

وقال، إن عدد المحاضرين وصل إلى 69 محاضراً إقليمياً ودولياً من 14 دولة مشاركة، فيما وصل عدد المحاضرات إلى 120 محاضرة من خلال 21 جلسة علمية، إضافة إلى 35 بحثاً علمياً، و5 ورش عمل، و3 ندوات للقطاع الصناعي، و13 بحثاً علمياً للأطباء والأطباء المقيمين تغطي المجالات كافة.