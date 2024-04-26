«الأراضي والأملاك» في دبي تنظم فعالية ترفيهية لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

افتتح المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الفعاليّة الترفيهية الخاصة بأصحاب الهمم وأسرهم، التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي وشركة إعمار العقارية، في منطقة برج «بلازا» إعمار بحضور أعضاء من 7 مراكز لأصحاب الهمم.

وقد شهد الافتتاح كلٌّ من ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، وممثلون عن شركة إعمار العقاريّة. وتضمّنت الفعاليّة ورش عمل تفاعلية، وعروضاً ترفيهية للأطفال وركناً للمأكولات وركناً لعرض منتجات أصحاب الهمم والأسر الإماراتية.

وتهدف الفعالية التي تزامنت مع أسبوع الأصم العربي إلى تعزيز دمج أصحاب الهمم وتسليط الضوء على مواهبهم واهتماماتهم ومد جسور التواصل مع كافة أفراد المجتمع.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي:« تمضي إمارة دبي في مسيرة الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم وتمكينهم في مختلف القطاعات، وتحظى هذه الجهود بتوجيهات مباشرة وحثيثة من قيادتنا الرشيدة التي تُولي أهميّة كبيرة لهذه الفئة. وإنّنا نعبّر عن سعادتنا بتحقيق التكامل والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتنفيذ مبادرات مجتمعيّة من هذا النوع».

وأضاف: «هذا الحدث يؤكّد على التزامنا بتعزيز التضامن والمساواة في المجتمع، ويعكس روح المسؤولية المجتمعية التي نحملها كمؤسسات وأفراد».

من جانبها أشارت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع إلى أهمية هذا النوع من الفعاليات في كسر عزلة أصحاب الهمم وأسرهم وتسليط الضوء على أهمية مشاركتهم في الحياة العامة وما يتمتعون به من قدرات ومهارات، لافتة إلى أهمية مشاركة أفراد المجتمع في تشجيعهم ودعمهم وتوسيع حضورهم في مختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية.

من جهته، قال أحمد المطروشي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الخيرية، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «نفخر بدعمنا لهذه الفعالية التي تبرز المهارات والإمكانيات الاستثنائية لأصحاب الهمم. إذ تؤكّد هذه المبادرة على التزامنا بتعزيز مبادئ الشمولية والتكامل الاجتماعي في دبي والتزامنا بتنمية بيئة متكاملة».

تضمنت الفعالية استعراضاً للخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع لأصحاب الهمم وأسرهم. كما أقيم على هامش الفعالية معرض منتجات أصحاب الهمم والأسر الإماراتية المنتجة، ومعرض منتجات الشتلات الزراعية لمركز أنبيل. كما تضمنت ركناً للتعريف بأسبوع الأصم العربي.

شارك في الفعالية جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومركز تقارب للإعداد وتأهيل الأجيال ومركز الشيخة ميثاء آل مكتوم لأصحاب الهمم ونادي دبي لأصحاب الهمم ومركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ومركز وداد لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم.