«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي للحرارة وأمطار محتملة خلال الأسبوع

إبراهيم سليم (أبوظبي)

سجلت أم الزمول في (العين) أعلى درجة حرارة على الدولة أمس، والتي بلغت 38.2 درجة مئوية في الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. ومن المتوقع أن تشهد الدولة اليوم ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، كما تتوقع أمطار محتملة خلال الأسبوع الجاري على مناطق متفرقة من الدولة وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم السبت طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، وطقس صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. وبالنسبة إلى حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

فيما يتوقع أن يكون طقس غد الأحد رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحواً إلى غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية بعد الظهر.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.