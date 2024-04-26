«أبوظبي للزراعة» تحتفل باليوم العالمي للطب البيطري

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية باليوم العالمي للطب البيطري الذي يصادف اليوم، 27 أبريل، ويحمل هذا العام شعار «الأطباء البيطريون عاملون صحيون أساسيون».

وتولي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اهتماماً بالغاً بكوادرها من الأطباء البيطريين، والفنيين الذين يزيد عددهم على 170 طبيباً وفنياً، بينهم عدد من التخصصات النادرة والخبراء في مجالات علمية مهمة مثل علم الفيروسات، والتشريح المرضي وعلم الأوبئة، وعلم الطفيليات والأحياء الدقيقة والأحياء الجزيئية، إلى جانب علوم الإنتاج الحيواني وعلم الجراحة والتناسليات، ويسهم جميع هؤلاء بدور محوري في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية لبناء وتعزيز منظومة الأمن الحيوي والصحة الواحدة، بالإضافة إلى استدامة أمن وسلامة الغذاء.

وبهذه المناسبة أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها حققت إنجازات ملموسة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي والسيطرة على الآفات والأمراض وضمان صحة النبات والحيوان وتعزيز سلامة الثروة الحيوانية، خلال عام 2023 وساهم تطبيق متطلبات الأمن الحيوي بشكل كبير في الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة بين الإنسان والحيوان، وقد بلغت نسبة استيفاء متطلبات الأمن الحيوي في مسالخ اللحوم الحمراء في عام 2023 حوالي 97%، وبلغت في أسواق المواشي حوالي 90%.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل جهود الكوادر الفنية المتخصصة في مجال الطب البيطري، وتشير التقديرات الإحصائية إلى أن الأطباء البيطرين والمساعدين الفنيين نفذوا خلال العام الماضي 2023 عدد 6.400 زيارة روتينية للعزب النظامية في إمارة أبوظبي بهدف التأكد من التزامها بتطبيق متطلبات الأمن الحيوي، والوقاية من الأمراض، وتعزيز صحة الحيوانات.

وعلى صعيد تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي، من خلال الرقابة على المنافذ والكشف على شحنات اللحوم الواردة إلى إمارة أبوظبي، لفتت الهيئة أن عدد شحنات اللحوم والشحنات ذات المنشأ الحيواني التي تم الكشف خلال العام الماضي بلغ حوالي 33.800 شحنة، بكمية بلغت حوالي 615.000 طن، وتم سحب 650 عينة من هذه الشحنات المستوردة لفحصها مخبرياً، وبلغ عدد العينات المرفوضة لكونها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس 37 عينة بكمية بلغت حوالي 47 طناً من اللحوم المستوردة.



سلامة الغذاء

وقال راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: تُظهر هذه الإنجازات التزام إمارة أبوظبي بتعزيز الأمن الحيوي وصحة الحيوان، وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين. كما تُساهم هذه الجهود في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والآفات، وتعزيز التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في الإمارة.

وأوضح أن الاحتفال باليوم العالمي للطب البيطري يمثل فرصة للتأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به الأطباء البيطريون لضمان صحة الحيوان والإنسان على حد سواء، فالخدمات البيطرية لا تقتصر فقط على رعاية صحة الحيوانات، والرفق بها، بل تساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الإنسان وحمايته من الأمراض المشتركة، ويعتبر الأطباء البيطريون خط الدفاع الأول ضد الأمراض الحيوانية، من خلال مكافحة الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان من خلال تقديم خدمات التشخيص والعلاج والوقاية من هذه الأمراض، بالإضافة إلى ضمان صحة وسلامة الحيوانات ومنتجاتها المخصصة للاستهلاك البشري.



مكافحة الأمراض

ويقدم الأطباء البيطريون في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية العديد من الخدمات والبرامج التي تسهم في بناء وخدمة المجتمع، وتهدف إلى مكافحة الأمراض الوبائية، مثل خدمات التشخيص البيطري والعلاج والوقاية، ورصد الأمراض، وتقديم برامج التوعية المجتمعية، وكذلك التصدي للأمراض المشتركة من خلال تعزيز الرقابة على السلسلة الغذائية.



المركز المرجعي

وساهم الكادر البيطري في الهيئة في تأسيس العديد من المراكز المرجعية المتخصصة، التي تدعم مجال الطب البيطري، وتقدم أنشطة وخدمات علمية استشارية، تدعم منظومة الأبحاث والدراسات.