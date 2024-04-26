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«الصحفيين الإماراتية» تنتخب مجلس إدارتها الجديد

محمد الحمادي خلال إدارته الاجتماع (من المصدر)
27 ابريل 2024 01:30

دبي (الاتحاد)

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عقدت جمعية الصحفيين الإماراتية جمعيتها العمومية العادية، وانتخابات مجلس الإدارة، أمس الأول في مقر الجمعية بالمحيصنة 2 بدبي، وأدار الاجتماع محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، الذي وجَّه جزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه الدائم للصحافة والصحفيين في دولة الإمارات، كما توجه بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه الدائم لجمعية الصحفيين الإماراتية، وعلى تحقيقه حلم جميع الصحفيين الإماراتيين بأن يكون لديهم مكان خاص بهم، وذلك من خلال منح سموه قطعة أرض ومكرمة مالية تقــدر بـ20 مليون درهم، لبناء مبنى للصحفيين الإماراتية في المحيصنة 2 بدبي، وأصبح مبنى جمعية الصحفيين الإماراتية الذي أطلق عليه لقب «بيت الكلمة» معلماً إضافياً يؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم الصحفيين والمثقفين الإماراتيين والعرب كافة. 
وكشفت نتائج الانتخابات التي أجريت بمقر الجمعية، بإشراف من وزارة تنمية المجتمع، عن فوز كل من فضيلة عبدالله المعيني بإجمالي عدد أصوات 74 صوتاً، وخالد عبدالرحمن الغيلاني بـ72 صوتاً، وحليمة عبدالله الملا بـ70 صوتاً، وفاطمة الورد الدرمكي بـ58 صوتاً، وحسن يوسف عمران الشامسي بـ55 صوتاً، وعلي محمد حسن شهدور بـ52 صوتاً، ومحمد سعيد الطنيجي 52 صوتاً، وريم محمد البريكي بـ51 صوتاً، ومحمد جنيد العامري 45 صوتاً، بينما اعتبر عمر أحمد محمد السعيدي الحاصل على 43 صوتاً العضو الاحتياطي الأول للمجلس، وعلي عمر الهنوري الظاهري الحاصل على 42 صوتاً العضو الاحتياطي الثاني.

جمعية الصحفيين الإماراتية
الإمارات
جمعية الصحفيين
جمعية الصحفيين الإماراتيين
محمد الحمادي
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