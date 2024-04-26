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محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية بين شرطة وهيئة الفجيرة للثقافة

محمد الشرقي خلال توقيع محمد الكعبي وناصر اليماحي المذكرة (وام)
27 ابريل 2024 01:31

الفجيرة (وام)

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التواصل والتعاون المشترك نحو تحقيق المصالح المشتركة، وتبادل المعرفة والتعاون بين الجهتين، وذلك على هامش ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024.
وقع مذكرة التفاهم، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.
وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي: «إن هذا التعاون من شأنه أن يدعم مسيرة العمل الشرطي»، معرباً عن أمله بأن يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتوثيق العلاقات وتبادل الخبرات عبر التواصل بما يفيد تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. 
وأبدى ناصر اليماحي تطلعه من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز سبل العمل المشترك والتعاون مع شرطة الفجيرة في المجال الأمني والإعلامي، ونقل الأحداث والفعاليات التي تخدم وتساهم في توعية وتثقيف أفراد المجتمع بما ينسجم مع الحرص المستمر على تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون مع الجهات المختلفة.

هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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