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«دبي الإنسانية» تنظّم ندوة استدامة الإمداد والتوريد

«دبي الإنسانية» تنظّم ندوة استدامة الإمداد والتوريد
27 ابريل 2024 01:30

دبي (الاتحاد) 

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عقدت دبي الإنسانية (المعروفة سابقاً بالمدينة العالمية للخدمات الإنسانية) أمس، ندوة بشأن الإدارة المستدامة لسلسلة الإمداد والتوريد في العمليات الإنسانية، وذلك في مركز المعرفة والتطوير التابع لها، وشارك في اللقاء أكثر من 60 مشاركاً من مختلف الجهات، بينها وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الربحية والشركات التجارية والهيئات الحكومية.
وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي، عضو مجلس الإدارة لدبي الإنسانية: «في دبي الإنسانية، التزامنا ثابت بالتأثير الإيجابي على الإنسانية من خلال الممارسات المستدامة. وتجسد هذه الندوة التزامنا بتعزيز الابتكار والتعاون والمعرفة القابلة للتنفيذ في المجتمع الإنساني العالمي». 
وأضاف: إن الاستجابة لن تكون ممكنة إلا من خلال الجهود المنسقة بين الوكالات والمنظمات الإنسانية، والتي يسهلها الشركاء، مثل دبي الإنسانية، والتي لطالما كانت من السبّاقين في تقديم الدعم لجهود الإغاثة الطارئة أينما كانت الحاجة.
وبدأت الندوة بجلسة حول سلسلة الإمداد والتوريد الإنساني، وهو جانب حيوي من العمليات اللوجستية في مجال العمل الإنساني، وقدّم المتحدّثون، بنيامين سفاري من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووليد إبراهيم من برنامج الأغذية العالمي، وخوان غالفيز من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لمحة شاملة عن وضع سلسلة التوريد الإنسانية. 
كما ناقشوا الجهود المستمرة، وأهمية العمل مع القطاع الخاص لتحسين استدامة سلسلة التوريد من خلال الابتكار في مجال العمل الإنساني.

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