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سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيسة هندوراس

روضة العتيبة تقدم أوراق اعتمادها لرئيسة جمهورية هندوراس (وام)
27 ابريل 2024 01:30

تيجوسيجالبا (وام)

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قدمت روضة العتيبة، أوراق اعتمادها، إلى فخامة زيومارا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس، سفيرة غير مقيمة للدولة لدى جمهورية هندوراس.
ونقلت السفيرة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبها حملت فخامة رئيسة جمهورية هندوراس، السفيرة، تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنت فخامتها للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.
من جانبها، أعربت السفيرة روضة العتيبة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية هندوراس، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية هندوراس، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
هندوراس
روضة العتيبة
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