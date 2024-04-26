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سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الهاجري والحميري في العين

سيف بن زايد خلال حضوره حفل الاستقبال (وام)
26 ابريل 2024 21:34

العين (وام)
حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح بمدينة العين بمناسبة زفاف علي فلاح شايع الهاجري إلى كريمة أحمد عبدالله عامر الحميري.
وقدم سموه التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.
كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه فلاح شايع حمود الهاجري بمناسبة زفاف نجله (علي) إلى كريمة أحمد عبدالله عامر سالم الحميري.

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وحضر الحفل -الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح بالعين وتخللته فقرات تراثية وشعبية- عدد من كبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة داعياً الله تعالى أن ينعم عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار وأن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والازدهار.

نهيان بن مبارك
العين
سيف بن زايد
الإمارات
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