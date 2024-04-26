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علوم الدار

حمدان بن محمد بن زايد: القيادة ترعى المواهب الشابة

حمدان بن محمد بن زايد يطلع على جانب من المعرض
27 ابريل 2024 01:33

أبوظبي (وام)
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، جانباً من النسخة الأولى من فعاليات أسبوع أبوظبي للتنقُّل المنعقدة في حلبة ياس مارينا في أبوظبي.

وتفقَّد سموّه، خلال جولة بالمعرض المخصَّص لابتكارات وحلول التنقُّل الذكية وذاتية القيادة، عدداً من الأجنحة المحلية والعالمية المشاركة واطَّلع على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية في مجال المركبات الذكية وذاتية القيادة.

والتقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان عدداً من شركاء أبوظبي الاستراتيجيين الذين يسهمون في دعم نمو قطاع المركبات الذكية وذاتية القيادة انطلاقاً من مُجمَّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي.

كما اطّلع سموّه على آخر الاستعدادات، والسباقات التحضيرية، وجاهزية المرافق لانطلاق النسخة الأولى من دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمُسيَّرة، التي تُعقَد في 27 أبريل الجاري في حلبة ياس مارينا ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتنقُّل.

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والتقى سموّه مجموعة من طلاب المدارس الإماراتية الشباب المشاركين في سباق العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) التابع لدوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمُسيَّرة والذي سيشهد عرض طلاب من 18 مدرسة مهاراتهم في البرمجة على نماذج مصغَّرة وفق مقياس (1:8) للسيارات ذاتية القيادة، مشيداً بمهارات الطلاب الفنية وإبداعهم.

وأكد سموه حِرص القيادة الرشيدة على رعاية المواهب الشابة في هذا المجال، باعتبارها عنصراً أساسياً في صناعات المستقبل المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

رافق سموّه، خلال الزيارة، كلٌّ من معالي محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

ويستقطب (أسبوع أبوظبي للتنقُّل) الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل، روّاد وصناع ومشغلي قطاع التنقل لمناقشة مستقبل التنقُّل وتكنولوجيا المدن الذكية، وتشمل فعالياته (دريفت إكس)، و(موبيليتي لايف)، ودوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمُسيَّرة (A2RL)، وعدداً من الأنشطة في مجالَي البحث والتطوير، إلى جانب فعاليات مجتمعية متنوِّعة.

التنقل الذكي
المركبات ذاتية القيادة
حمدان بن محمد بن زايد
أبوظبي
الإمارات
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