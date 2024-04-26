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اختتام فعاليات القمة العالمية للاستدامة في دبي

معهد سي انستيتوت
27 ابريل 2024 01:30

دبي (وام)

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اختتمت فعاليات القمة العالمية للاستدامة 2024 التي نظمها معهد سي انستيتوت في المدينة المستدامة دبي على مدار يومين تحت شعار «الحياد المناخي والاقتصاد الدائري». وتضمنت جلسات اليوم الثاني كلمة رئيسة ألقاها غاري كينغ، رئيس بورصة إنتركونتيننتال أبوظبي، ممثل بورصة نيويورك، تحدث فيها عن التمويل العالمي والتحول في أنظمة الطاقة، إضافة إلى المراحل اللازمة لمساعدة الشركات في جهودها ومساعيها لإزالة الكربون، وهي القياس، والاستهداف، والإدارة، والإبلاغ.
وألقى غانم الفلاسي، نائب الرئيس الأول لمنظومة التكنولوجيا والتطوير في واحة دبي للسيليكون، كلمة ركزت على دور الرقمنة وتطوير المدن الذكية المستقلة.
وفي ختام اليوم الأخير، تم تكريم أفضل الأبحاث والشركات الناشئة في مجال الاستدامة بحضور المهندس فارس سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة معهد سي انستيتوت.
ونال جائزة «أفضل ورقة بحثية أكاديمية» الدكتور محمد واجد سليم والدكتور حسن علي أستاذا الهندسة في جامعة دي مونتفورت بالمملكة المتحدة (حرم دبي الجامعي) اللذان ابتكرا نظاماً جديداً لتوليد الطاقة يستخدم مخلفات المياه المالحة الناتجة عن عمليات تحلية المياه.
بينما فاز ماهر عز الدين، رئيس منظمة خريجي جامعة هارفارد للطيران والفضاء والدفاع (HADAO)، بجائزة «أفضل ورقة بحثية صناعية» لابتكاره تصوراً لمكتب متنقل مستقل عبارة عن مركبة ذاتية القيادة مجهزة ببنية تحتية تقنية لدعم العمل عن بعد والأنشطة التجارية.. وحصل الفائزون على دعم لنشر أبحاثهم في مجلات علمية.
وتميزت القمة بحضور عدد كبير من صناع القرار والباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال من أكثر من 200 مؤسسة حول العالم، والذين شاركوا في حلقات نقاشية وورش عمل وقدموا مجموعةً من الأوراق البحثية الأكاديمية.

المدينة المستدامة
الحياد المناخي
دبي
الاقتصاد الدائري
الإمارات
الاستدامة
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