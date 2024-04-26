«إكسبو لايف» يواصل مناقشة المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية

دبي (وام)

نظم برنامج «إكسبو لايف»، جلسات حوارية لمناقشة المشاريع التي تم اختيارها للمرحلة النهائية من الدورة السابعة للبرنامج وهي المرحلة التي تسبق الإعلان عن الفائزين بالمنحة المالية لهذه الدورة، والتي تصل إلى 100 ألف دولار أميركي، وذلك في مدينة إكسبو دبي.

ويعد «إكسبو لايف» برنامجاً عالمياً للابتكار تم إطلاقه في إطار إكسبو 2020 دبي، بهدف مساعدة المبتكرين من جميع أنحاء العالم على تطوير حلول للتحديات التي يواجهها العالم، لتحسين حياة الناس والحفاظ على كوكب الأرض.

وتشهد الدورة السابعة من البرنامج العودة إلى استراتيجية دعم المشاريع التي تهدف إلى خدمة كوكب الأرض والإنسان بشكل عام دون تحديد قطاع معيّن، بعد أن شهدت الدورة السادسة التركيز فقط على المشاريع المتعلقة بتحديات الاستدامة كونها تزامنت مع مؤتمر المناخ COP28.

وتلقت الدورة الحالية أكثر من ألف مشروع من مختلف أنحاء العالم، تنوعت ما بين المشاريع التي تخدم المياه والأرض والبيئة، وتطوير مهارات الإنسان وتم اختيار 22 منها للمرحلة الأخيرة.. وشهدت أيضاً دعوة ثلاث دول جديدة للمشاركة وهي تشاد ومنغوليا والسنغال.

ويواصل برنامج «إكسبو لايف» نجاحاته بدعم المشاريع المؤثرة والهادفة.. ففي دوراته الخمس الأولى، حققت المشاريع الفائزة بمنحة إكسبو لايف إنجازات عديدة حيث أثّرت بشكل إيجابي على حياة 5.8 مليون إنسان حول العالم، وخلقت 160 ألف وظيفة، واستفاد من مشاريعها الصحية حوالي 1.1 مليون مريض، فيما ساهمت المشاريع في توفير التحصيل العلمي لأكثر من 611 ألف طالب.

وفيما يتعلق بالإنجازات البيئية والاستدامة، فقد ساهمت مشاريع «إكسبو لايف» الفائزة بالمنحة في إعادة تشجير 36 مليون هكتار، وحسنت حياة أكثر من 760 ألف مزارع، وساهمت في توفير 6.3 مليون لتر من الماء إضافة إلى تعويض ما يعادل 190 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.