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الإمارات تدين الهجوم بطائرة مسيّرة مفخخة على حقل خور مور للغاز في كردستان العراق

الإمارات تدين الهجوم بطائرة مسيّرة مفخخة على حقل خور مور للغاز في كردستان العراق
27 ابريل 2024 16:19

 أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق بطائرة مسيّرة مفخّخة، ما أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء من اليمن الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق وتعدّ انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الاجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

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كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى اليمن وشعبه الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الهجوم الآثم.

المصدر: وام
الإمارات
وزارة الخارجية
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