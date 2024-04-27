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علوم الدار

الإمارات قلقة من تصاعد التوتر في شمال دارفور وتحث الأطراف السودانية على العودة للحوار

شعار وزارة الخارجية
27 ابريل 2024 18:13

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الفاشر في شمال دارفور والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.
ودعت دولة الإمارات، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية، إلى إنهاء القتال، والعودة إلى الحوار.
كما تدعو مجدداً جميع الأطراف المتحاربة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءات فورية حاسمة لتخفيف حدة التوترات وتجنّب انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.
وتدعو دولة الإمارات إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة.
وتعرب دولة الإمارات عن بالغ قلقها حيال تقارير بشأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وتناشد دولة الإمارات، مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.
وتؤكد دولة الإمارات موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة، ودعمها للعملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون.

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المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
السودان
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