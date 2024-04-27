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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك هولندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك هولندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
27 ابريل 2024 19:49

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ويليام ألكسندر، ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك ويليام ألكسندر.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي مارك روتا، رئيس وزراء مملكة هولندا.

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