طلبة جامعة «برمنغهام» يطلعون على برامج العمل الشرطي

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، زيارة لطلبة جامعة «برمنغهام» في دبي، إلى مركز استشراف المستقبل، ومركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ومبنى الأمانة، وذلك للاطلاع على مختلف البرامج والمبادرات والتخصصات العلمية في العمل الشرطي.

وتأتي الزيارة في إطار مبادرة أرض «المواهب» التي ينظمها مجلس طلبة الجامعات والكليات بهدف تعريف الطلبة على التخصصات العلمية في شرطة دبي، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على كيفية تطبيق المفاهيم النظرية التي يتعلمونها في الجامعات والكليات على الواقع العملي، وتوفير فرص تعلم تفاعلية لهم تعزز التفكير النقدي والتطبيق العملي للمفاهيم الأكاديمية في المستقبل.

وبدأ الطلبة زيارتهم إلى مركز استشراف المستقبل، وكان في استقبالهم العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، حيث استمعوا إلى شرح حول دور المركز في استشراف المستقبل، بما يساهم في اتخاذ قرارات تحقق الريادة والاستباقية في العمل الشرطي.

كما زار الطلبة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلعوا على نظام «أزري» وما يحتويه من خرائط تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لرصد أماكن تواجد الدوريات ومواقع البلاغات وتأكيد سرعة الاستجابة لها، إلى جانب الاطلاع على الخدمات الإنسانية الخاصة بمرضى القلب وأصحاب الهمم، والتي تتم عبر ربط قواعد بيانات كل فئة بنظام إدارة الحوادث الخاصة بشرطة دبي، ليتم التعرف عليهم بمجرد اتصالهم، وإرسال أفراد الشرطة والإسعاف لهم، وفقاً لكل حالة لمساعدتهم.

وزار الطلبة أيضاً مبنى مجلس الأمانة، حيث استمعوا إلى شرح حول مختبر الابتكار الأمني، وأبرز الابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الدوريات الشرطية المتوفرة فيه، والمزودة بمختلف أنواع التقنيات وكاميرات المراقبة والتحليل المرتبطة مباشرة بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.