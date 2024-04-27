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طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً
28 ابريل 2024 01:34

أبوظبي  (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والداخلية بعد الظهر.
وأوضح المركز- في بيانه اليومي - أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:38 والمد الثاني عند الساعة 03:01 والجزر الأول عند الساعة 10:00 والجزر الثاني عند الساعة 20:31.
وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:59 والجزر الأول عند الساعة 06:44.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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