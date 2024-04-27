طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والداخلية بعد الظهر.

وأوضح المركز- في بيانه اليومي - أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:38 والمد الثاني عند الساعة 03:01 والجزر الأول عند الساعة 10:00 والجزر الثاني عند الساعة 20:31.

وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:59 والجزر الأول عند الساعة 06:44.