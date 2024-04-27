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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والخييلي في العين

نهيان بن مبارك لدى حضوره الحفل (وام)
28 ابريل 2024 01:34

العين (وام) 

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد عبد الله راشد الظاهري، بمناسبة زفاف نجله زايد إلى كريمة مبارك سعيد بن سعيد الخييلي.
كما حضر الحفل الذي أُقيم في قاعة المؤتمرات في العين عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وجمع من المدعوين، وحشد من الأهل والأصدقاء.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

نهيان بن مبارك
أفراح الظاهري
أفراح الخييلي
العين
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