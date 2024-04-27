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علوم الدار

«الملكية الفكرية».. جلسة في «جمارك أبوظبي»

«الملكية الفكرية».. جلسة في «جمارك أبوظبي»
28 ابريل 2024 01:28

أبوظبي (الاتحاد) 

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احتفاءً باليوم العالمي للملكية الفكرية، نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، جلسة حوارية حول قوانين الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة في استدامة الأعمال الشعرية، وذلك بمشاركة الشاعر الشيخ ماجد بن سلطان الخاطري. تناولت الجلسة دور الشعر في خدمة المجتمع، وإبراز الثقافات والقيم النبيلة، والتعريف بقوانين الملكية الفكرية، وجهود الإمارات في حماية حق المؤلف وإنتاجه الإبداعي والفكري في مختلف المجالات لاسيما الأدبية، وذلك من خلال تطوير أنظمة وتشريعات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

الملكية الفكرية
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